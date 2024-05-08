Sakarya Geyve'de yol yapım çalışmaları başladı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde geçtiğimiz günlerde tüm altyapı kurumlarının katılımı ile gerçekleşen koordinasyon toplantısı sonrasında altyapının tamamlandığı sokaklarda yol yapım ve parke kilit taşı işleme çalışmalarına başlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Geyve'de sokaklarda yol yapım ve parke kilit taşı işleme çalışmaları başladı.

Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Geyve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte İnciksuyu Mahallesi’nden başlayan çalışmaları ziyaret etti.

Geyve’de bakımsız sokak kalmayan kadar çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Yıldız; “Tüm sokaklarımızı ilmek ilmek işleyeceğiz. Bir yanda eski adıyla köy olan taşra mahallelerimizde arazi yollarını düzenleme çalışmalarımız devam ederken diğer yandan ekiplerimizce ilçe merkezinde yol yapım çalışmalarına da başlamış bulunuyoruz. Geyve’mizde bakımsız sokak kalmayana dek tüm Geyve’yi ilmek ilmek işleyeceğiz. Çalışmalar arkadaşlarıma kolaylıklar dilerken hemşehrilerimizden dua ve destek bekliyoruz.” diye konuştu.