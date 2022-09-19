Seka Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi'nde çalışmalar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seka Kültür Havzası Projesinde Taşlı Değirmen’in Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi’ne çevrilmesi için restorasyon çalışmasına başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Seka Kâğıt Fabrikası yerleşkesinin bir parçası olan Taşlı Değirmen yapısı Seka Kültür Havzası projesi kapsamında Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi’ne çevriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde ihalesini gerçekleştirdiği proje kapsamında eskiden kâğıt hamuru öğütme işleminin gerçekleştiği Taşlı Değirmen, restorasyonun ardından Kocaeli’nin kültür ve sanat çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İhaleyi kazanan firma çalışmalara başladı. Tarihi yapının çatısı söküldü. Betonarme binanın temel güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca, tarihi yapının bodrum katında korozyon tamiri yapılıyor. Bu kapsamda söküm işleri devam ediyor.

2 bin 200 metrekarelik alana sahip SEKA Kültür Sanat İhtisas Merkezi Restorasyonu kapsamında kat planları ve cephelerde özgün formun dışına çıkılmayacak. Kocaeli’nin en büyük sergi alanına sahip olacak merkez, ‘sanat müzesi’ görevi görecek.

Döşeme içine gizlenen ray sistemlerin kullanılacağı merkezde yıl boyu çeşitli konularda eğitim atölyeleri düzenlenecek. Merkezde kafeterya ve Kocaeli mutfağının yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı mutfak atölyesi de yer alacak.