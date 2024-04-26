Katma değerli ihracata odaklandı

Dardanel, dünyanın en prestijli deniz ürünleri fuarlarından biri olan Barcelona Seafood Expo Global Fuarı’na katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Hedefini dolar bazlı ihracat ile büyüme olarak belirleyen Dardanel, Yunanistan’daki yatırımı Kallimanis ile birlikte dünyanın önde gelen deniz ürünleri etkinliklerinde ihracat coğrafyasını genişletmeye devam ediyor. Dardanel 9 kategoride oluşturmuş olduğu 21 markası ile yer aldığı Seafood Expo Global Fuarı’nda uluslararası alanda mevcut pazarlarındaki tedarikçileri ile bir araya geldiği gibi, yeni coğrafyalar ile ilgili de önemli işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

"Dardanel olarak, yenilikçi üretim anlayışımızla lezzetli ve kaliteli ürünlerimizi bu fuarda sergilemekten büyük mutluluk duyuyoruz" diyen Dardanel Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, "Dardanel kuruluşunun 40. yılında 38 ülkeye ihracat yapan bir şirket konumunda. 40 yıldır öncülüğünü yürütmekte olduğumuz deniz ürünleri alanında dünya ile entegre olmuş ve her geçen gün ihracat coğrafyasını genişleten güvenilir bir üretici olmanın sorumluluğu ile yenilikçi ürünler çıkartmaya devam ediyoruz. Yurt dışı yatırımlarımızdan Kallimanis, uluslararası deniz pazarında büyük bir ihracat potansiyeline sahip. Kallimanis, Yunanistan’ın en köklü deniz ürünleri markalarından biri ve dondurulmuş deniz ürünleri alanında pazar lideri konumunda. Dardanel ve Kallimanis markalarımızla dünya tüketim alışkanlıklarını yakından takip ediyor, sağlıklı, lezzetli ve inovatif ürün gamımızı genişletmeye özen gösteriyoruz. Hem ihracat yaptığımız ülkedeki tedarikçilerimiz ile bir araya gelmek hem de yeni coğrafyalarda işbirliği imkanlarını değerlendirmek açısından Seafood Expo Global fuarı gibi uluslararası alanda kabul görmüş etkinliklerde markalarımızı konumlandırmaya önem veriyoruz” diye konuştu.