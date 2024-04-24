SGM’lerde 23 Nisan şenliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik eğitimler Sosyal Gelişim Merkezleri’nde (SGM) devam ediyor. 7-14 yaş çocuklara farklı alanlarda ve branşlarda uygulamalı ve teorik eğitimler aralıksız sürüyor. Zaman zaman aileleriyle birlikte etkinliklere katılan öğrenciler, SGM ile hem eğlenip öğrenirken, özel gün ve haftaları da unutmuyor.

Her yıl kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adapazarı, Akyazı, Karasu, Geyve Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Adapazarı SGM öğrencileri kurum bahçesinde toplanarak ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte 23 Nisan şarkısı söyledi. Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi resim ve tasarım sınıfı öğrencileri kolaj çalışması yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Karasu ve Geyve SGM öğrencileri ise 23 Nisan resimleri yaparak merkezi bayraklarla süsledi.