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Pendik'in en Sevilen ve Çalışkan Muhtarları hangileri?

Gelen oylama sonuçlarıyla birlikte Pendik'in en Sevilen ve Çalışkan Muhtarlar seçildi.

Yerel 02.06.2022, 09:31 02.06.2022, 09:52 Kadir Kurtay
Pendik'in en Sevilen ve Çalışkan Muhtarları hangileri?

Uzun zamandır muhtarlık grevini yürüten Sayın Ekşi , yorulmak bilmiyor. Pendiğin Kurtköy mahallesinde görev yapmasına rağmen neredeyse 39 mahallesinde gönülleri fethetmiş.

1-Kurtköy muhtarı - Hüseyin Ekşi

2-Fevziçakmak mahallesi Yıldıray Oktay

3 Çınardere Mahallesi - Mustafa Çelik

4-Sapanbağları mahallesi - Suat Dağ

1) Kavakpınar: Öner Aşık (YENİ)

2) Fevziçakmak: Muhtar Yıldıray Oktay (YENİ)

3) Velibaba: Şükrü Aydemir

4) Kurtköy: Hüseyin EKSİ

5) Ertuğrulgazi: Muhtar Erdal Kara (YENİ)

6) Doğu: Bekir YILMAZ

7) Çınardere: Mustafa ÇELİK (YENİ)

8) Esenler: Izzet Tozan

9) Göçbeyli: Ali ihsan HÜNÜK (YENİ)

10) Çamçeşme: Meliha İNAN

11) Orhangazi: Mehmet UZUN

12) Fatih: İsmail YEŞİLYURT

13) Şeyhli: Şemsettin DAGCAN

14) Bahçelievler: Necati KOÇ

15) Yeni Mahalle: Halil ALBAYRAK

16) Sapanbağları: Suat DAĞ (YENİ)

17) Yeşilbağlar: İsmail GÜNGÖR

18) Dumlupınar : Yılmaz YAMAN

19) Çamlık: Adem ARI (YENİ)

20) Yenişehir: Aysun GÜLER (YENİ)

21) Yayalar: Oğuzhan ATASAYIN

22) Ahmet Yesevi: Zafer YILMAZ (YENİ)

23) Orta Mahalle: Hüseyin AKDENİZ

24) Güzelyalı: Faruk SAVAŞ

25) Sanayi: Ünsal TOPKARA (YENİ)

26) Batı: Hülya BÜYÜKTOPÇU

27) Güllübağlar: Fehmi KOÇ (YENİ)

28) Kaynarca: Birol OKAY

29) Kurna: Harun YILDIRIM

30) Harmandere: Kurbani KARA (YENİ)

31) Ramazanoğlu : Seyfi ŞAŞI (YENİ)

32) Sülüntepe: Sabri ÖNAL (YENİ)

33) Esenyalı: Fatih ÇİFTÇİ (YENİ)

34) Ballıca: Davut GENÇ

35) Emirli: Selami SARISOY (YENİ)

36) Kurtdoğmuş: Mehmet ÖZYURT (YENİ)

#pendik #muhtar
Yorumlar (1)
Ugur 9 saat önce
25 Ünsal Topkara en başarılı muhtar bence.Kendi zamanından,maneviyatindan ve maddiyatindan ödün vererek canı gönülden mahallesine hizmet eden bir muhtar...
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