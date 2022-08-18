Marmaris'te kaçak iskeleler ölüme neden oluyordu!

Muğla'da Marmaris Bozburun’da rant uğruna yapılan kaçak iskeleler, az daha ölüme neden oluyordu!..Ata SEVGİ / Ajans CANKA (MUĞLA İGFA) - Marmaris’in Bozburun Beldesi mahallesinde plajda yüzerken, kaçak olduğu iddia edilen iskeleye yanaşmaya çalışan teknenin pervanesine sol kolu takılan tatilci, ölümden döndü.

Alınan bilgiye göre dün saat 16.00 sıralarında Marmaris’in Bozburun beldesi Külbaşı mevkiinde gerçekleşen kazada; İstanbul’dan Bozburun’daki yakınları tatile gelen İstanbullu Arif Güler (39), halk plajında kıyıya yakın yüzerken, bir anda sol tarafından yanaşan teknenin pervanesine kapıldı ve sol kolu parçalandı. Teknenin çevrede bulunan bir otele ait olduğu ve müşteri alıp indirmek için iskeleyi kullandığı öğrenildi.

Vatandaşların 112 acili aramasıyla, önce Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kazazede Arif Güler, Marmaris’te uzman doktor olmayışından dolayı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi servisine sevk edilerek, akşam saatlerinde ameliyata alındı. Ameliyat sonrası kazazede Arif Güler’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yöre halkının verdiği bilgiye göre; Külbaşı’ndaki otellerin ortak kullandığı iskelenin, beldede bulunan bir çok iskele gibi kaçak yapıldığı öğrenildi.