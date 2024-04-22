Başkan Zeyrek: “23 Nisan sıradan bir tarih değildir”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Zeyrek, “23 Nisan tarihi, asil milletimiz için sıradan bir tarih değildir. Esaret altına alınmak istenen milletimizin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı önemli bir tarihtir” dedi.MANİSA (İGFA) - Başkan Zeyrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında şunlara yer verdi: “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünü kutluyoruz. 23 Nisan tarihi, asil milletimiz için sıradan bir tarih değildir. Esaret altına alınmak istenen milletimizin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı önemli bir tarihtir. Büyük deha Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 104 yıl önce özgür, bağımsız ve çağdaş bir ülke olma azminin dünyaya duyurulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını, aynı zamanda geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ederek dünya barışı için önemli bir mesaj vermiştir. Büyük liderimizin bu önemli mirasının koruyucusu olarak, gelecek kuşaklara en güzel şekilde taşımak hepimizin görevidir. Bu anlayışla güzel Manisa’mda, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için onların mutluluğu ve yüzlerinin gülmesi için projeler üreteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ulusal