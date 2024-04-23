Karacabey’de başkanlık koltuğuna Baran oturdu

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başkanlık koltuğunu TOKİ Şehit Yüzbaşı Erhan Kındır İlkokulu öğrencisi Baran Karataş’a devretti.

BURSA (İGFA) - Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başkanlık koltuğunu TOKİ Şehit Yüzbaşı Erhan Kındır İlkokulu öğrencisi Baran Karataş’a devretti.

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, makam odasında gerçekleşen görüşmede okul müdürü Ersin Aladağ, sınıf öğretmeni Nazlı Vanlı ile birlikte Baran Karataş, Betül Baygül ve Nisanur Şimşek yer aldı.

Gerçekleşen görüşmeden Başkan Karabatı minik öğrencileri kapıda karşıladıktan sonra makamını çocuklara devretti. Görüşmede öğrenciler Karacabey’e dair isteklerini yazılı ve imzalı bir şekilde Belediye Başkanı Fatih Karabatı’ya teslim etti. Öğrencilerin talepleri arasında eğlenceli vakit geçirebilecekleri alışveriş merkezi ve tüm okullarda öğrencilerin güvenliği doğrultusunda üst geçit ve bunun gibi trafik önlemlerinin arttırılması yer aldı.

Belediye Başkanı Karabatı ziyarette yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemine değinerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara emanet ettiği ve 104 yıldır geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sımsıkı sarıldığını ve sahip çıktığını vurguladı. Karabatı ‘çocuklarımız bugünün yarını, yarının da umududur. Geleceğe umutla bakan çocuklar yetiştirmek hepimizin görevidir. Tüm Dünya çocuklarının iyi bir dünyada yaşaması temennisiyle ülkemiz ve tüm Dünya çocuklarının gününü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın birlik ve bütünlüğü için canını veren aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyorum " şeklinde konuştu.

Karabatı ayrıca bugünün Karacabey açısından da önemine değinerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış duasını Karacabeyli Mustafa Fehmi Gerçeker’in yapmış olmasından da büyük gurur duyduklarını belirtti.

Ziyaret sonrası öğrencilerin taleplerini yazılı ve imzalı olarak teslim alan Karabatı çocukların bayramını kutlayarak derslerinde başarılar diledi. Karabatı belediye ve Karacabey’e dair istek ve talepleri için her zaman beklediğini yineleyerek hediye takdim etti.