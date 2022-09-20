Manisa olası kesintilere karşı bakım onarımda

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’da sondajlar aracılığı ile vatandaşlara su temin etmesi dolayısıyla elektrik kesintilerinde yaşanabilecek olası su sıkıntısını önlemek için bünyesinde bulunan sabit jeneratörlerin bakım ve onarımını gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, bünyesindeki pompa istasyonlarındaki sabit jeneratörlerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi. Elektrik kesintilerinde devreye giren jeneratörlerin arızalardan kaynaklı sorun çıkarmaması amacıyla yapılan bakım onarım çalışmaları sayesinde vatandaşlara kesintisiz hizmet gidecek.

Elektrik kesintilerinde jeneratörlerin devreye girdiğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “İlimiz genelinde elektrik hatlarında bakım onarım ve arıza gibi sebeplerle zaman zaman elektrik kesintileri meydana geliyor. Su temini de sondajlardan yapılıyor, bunun için enerji kesintisi büyük önem arz ediyor. Geçtiğimiz yıl Turgutlu ilçemize de 3 Milyon TL yatırım bedeli ile 11 adet jeneratör montajı yaptık. Manisa merkezimizde bulunan sabit jeneratörlerimiz de dahil olmak üzere kapsamlı bakım onarımları yapılıyor. Enerji kaynaklı su kesintilerini minimize etmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ü liderliğinde çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.