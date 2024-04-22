Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencileriyle birlikte Ali Dağın zirvesinde fidan dikti. Burada gençlere seslenen Başkan Yalçın, “Bu ağaçlar hepinizin sadakası. O nedenle anlamlı bir iş yapıyoruz.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Ali Dağın zirvesindeki programa Başkan Yalçın torunuyla birlikte geldi. Programa ayrıca başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğrenciler ve yurt sorumluları katıldı.

Görevliler tarafından açılan çukurlara fidanları yerleştiren Başkan Yalçın, torunuyla ve gençlerle fidanları toprakla buluşturdu.

“5 YILDIR AĞAÇ DİKİYORUZ”

Etkinlikte konuşan Başkan Yalçın, 5 yıl önce göreve geldiğinden beri Ali Dağı ve çevresini ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesinde Mehmet Özhaseki Bey belediye başkanıyken buraya 300 bin ağaç dikmiştik. Damlama hortumları da döşemiştik. 711 bin hektar alan çok büyük bir alan. Ağaç dikmenin faydasını üniversite öğrencilerine anlatacak değilim ancak burada diktiğimiz ağaçlar iğne yapraklı ağaçlar. Bir iğne yapraklı çam bir dönüm elma ağacının ürettiği oksijene bedelmiş. O nedenle bunları daha çok tercih ediyoruz ama sağlamlığı, yerde kolay tutması, sürekli yeşil olması hususları da önemli. Bunun yanı sıra burada ıhlamur, mahlep, gilaburu gibi çok türden ağaç diktik ve dikmeye de devam ediyoruz. Ellerinize sağlık. Allah hayrınızı kabul etsin. Bu ağaçlar oksijen ürettikçe hepinizin birer sadakası olacak. O nedenle çok anlamlı bir iş yapıyoruz.” diye konuştu.

Öğrenciler de programa katılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederken, çevreye sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Öğrencilerden Vedat Yaşar Akkök, “Oksijen dünyamızın başlıca sebeplerinden biri. Benim için güzel bir faaliyet oldu.” derken bir başka öğrenci Ömer Kaymak, “Sınav haftamızda biraz da rahatlama ortamı oldu. Hareket ettik enerjimizi attık. Emeği geçen belediye başkanımıza ve diğer herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Programda öğrencilere meyve suyu ve kek ikram edilirken, 300 sedir ve sarıçam toprakla buluşturuldu.