Manisa'dan Türk Dünyası ezgileri yükseldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi, Kırcaali Belediyesi ve Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği işbirliğiyle yürütülen ‘Kültür Sınır Tanımaz’ projesi kapsamında kültür gecesi düzenlendi.MANİSA (İGFA) - ‘Kültür Sınır Tanımaz’ projesi kapsamında Manisa’ya gelen Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinden konuklar onuruna kültür gecesi düzenlendi.

Geceye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, eşi Esin Güzgülü, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Emniyet Müdür Yardımcısı Hüsnü Uz, Kırcaali Belediyesi Kültür Müdürü Şirin Süleyman, Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala, Kırcaali Belediyesi Proje Koordinatörü Emine Veli, Ömer Lütfi Kültür Derneği Müdürü Müzekki Ahmed, Manisa TV Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Taysi, Manisa Balkanlar Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Altan Hafızismailoğlu, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuklara pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Daha sonra Türkiye-Bulgaristan geleneksel kadın kıyafetlerinin yer aldığı müzenin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala, müze ve müzenin içinde yer alan kıyafetler hakkında bilgi verdi. Konuşmanın ardından müzenin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Müzeyi ilgiyle gezen protokol, sergilenen kıyafetler hakkında bilgi aldı.

Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinin de konuşma yapmasının ardından Kırcaali Belediyesi Kültür Müdürü Şirin Süleyman kürsüye davet edildi.

Konuşmalar sonrasında Kırcaali halk oyunları ekibi, yörelerine ait halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi. Daha sonra Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Ekipler, performanslarıyla alkış aldı. Son olarak İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sahne aldı. Türk Dünyası ezgilerini halk oyunu gösterileriyle sentezleyen topluluk, konser sonunda ayakta alkışlandı. Gecenin sonunda projeye katkı sağlayan paydaşların temsilcilerine teşekkür belgesi ve şilt takdim edildi.