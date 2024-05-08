Edirne Keşan'da metruklara yıkım

Edirne'de Keşan Belediyesi, ilçedeki metruk binaların oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak ve çevreye zarar veren unsurlara engel olmak amacıyla yıkım çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi yetkilileri, ilçenin çeşitli bölgelerinde bulunan ve metruk durumdaki binaların yıkımına devam ettiğini duyurdu.

Çalışmalar kapsamında, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde tehlike oluşturan bir bina belirlenerek yıkım işlemlerinin başlatıldığını belirten ekipler, binaların çevresinde güvenlik önlemleri alarak, çevreye zarar vermeden kontrollü bir şekilde yıkım çalışmalarını tamamladı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç, yıkımın sadece çevre güvenliği için değil, aynı zamanda şehrin estetik görüntüsünü ve yaşam kalitesini artırmak için de önemli olduğunu belirterek, “Metruk binalar hem şehrin estetiğini bozuyor hem de çevreye ciddi anlamda zarar veriyor. Bu nedenle, bu yapıların yıkımıyla ilgili kararlı bir şekilde hareket ediyoruz. Şehrimizi daha güvenli ve yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Yetkililer, vatandaşların bu konudaki duyarlılığı ve desteğini önemsediğini ve şehrin geleceği için birlikte çalışmanın önemini vurguladı.