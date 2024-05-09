Altın Orkide Medya Başarı Ödül Töreni merakla bekleniyor

Kariyerinde başarılı basın mensupları için bu yıl ilki yapılacak Altın Orkide Medya Başarı Ödül Töreni sürprizler ile geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Büyük ses getirmesi beklenen ödül töreninin sunuculuğunu Esin Yum ve Yakup Sağlam yapacak. 2 muhteşem sunucu ödül gecesini renkli sunuculukları ile daha muhteşem bir organizasyona dönüştürecekler. Ödül gecesinde kırmızı halı röportajlarını Rock Sanatçısı Barış Gülay yapacak. Kırmızı halıda yaptıgı röportajlarıyla büyük ses getirecek.

Ödül gecesinde sürpriz katılımlar olacak. alanında başarılı olan firmalar, sanatçılar, yazarlar gibi bir çok kategori ödüllerini büyük bir heyecan ile alacak.

Ödül töreninde bir çok kategori bulunacak. ödül töreninde ayrıca menajerler, iletişim danışmanları, radyo danışmanları ödüllerini alacak.Ödül töreninde dj performansı da gerçekleşecek. Ödül gecesinde sponsor olarak bulunmak isteyen firmaları erken sponsorluk avantajları bekliyor. Altın Orkide Medya Başarı Ödül Töreni'nin düzenleneceği mekan, tarih, saat gibi bilgilerin açıklanacağı tarih heyecan ile bekleniyor.