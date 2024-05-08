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TSYD seçimlerinde Oğuz Tongsir güven tazeledi
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanlık seçiminde 696 oyun 499'unu alan mevcut başkan Oğuz Tongsir güven tazeledi
SPOR 08.05.2024, 17:34
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanlık seçiminde 696 oyun 499'unu alan mevcut başkan Oğuz Tongsir güven tazeledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanlık seçimi sonuçlandı. TSYD'nin İstanbul'daki genel merkezinde gerçekleştirilen seçimde 696 oy kullanıldı. Oğuz Tongsir ve İsmail Er arasında gerçekleşen iki adaylı seçimde oyların 499'unu alan mevcut başkan Oğuz Tongsir yeniden genel başkan seçildi.
Türkiye Spor Yazarları Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda güven tazeleyen yönetimi kutlarken Oğuz Tongsir'in lisetesinde yer alan Bursa Şubesi önceki başkanı İlhan Öztat'a görevinde başarılar diledi.
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