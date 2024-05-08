Yenimuhacır'da gençlik halı sahada buluştu

Yenimuhacır Belediyesi Gençlik Halı Saha Futbol Turnuvası başladıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacır Belediye Başkanlığı tarafından Gençlik Halı Saha Futbol Turnuvası, Real Muhacır ile Korumaspor karşılaşması ile başladı.

Karşılaşma önce Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral her iki takımı da tebrik ederek, karşılaşmanın başlama vuruşunu yaptı.

Karşılaşmaya Yenimuhacırlı kadınlar, çocuklar ve gençler büyük ilgi gösterdi ve tribünlerde yerini aldı.

İlk karşılaşmada Korumaspor, Real Muhacır’ı 12-5 mağlup ederken, gecenin ikinci maçında da Dostlukspor, Cumhuriyetspor’a 10-7 mağlup oldu.