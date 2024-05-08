Son Dakika

Selçuklu Belediyesi, “SİM” ile Kariyer Fuarı’na katıldı

Selçuklu Belediyesi, öğrenciler ile   mezunların iş dünyasını yakından tanımaları, sektörler hakkında bilgi almalarını  amaçlayan kariyer fuarında Selçuklu İstihdam Merkezi  (SİM) ile yerini aldı

EKONOMİ 08.05.2024, 16:43
Selçuklu Belediyesi, “SİM” ile Kariyer Fuarı’na katıldı

Selçuklu Belediyesi, öğrenciler ile   mezunların iş dünyasını yakından tanımaları, sektörler hakkında bilgi almalarını  amaçlayan kariyer fuarında Selçuklu İstihdam Merkezi  (SİM) ile yerini aldı.

KONYA (İGFA) - İşveren ve iş arayanlar arasında köprü olması için Selçuklu Belediyesi tarafından 2015 yılında  hayata geçirilen  Selçuklu İstihdam Merkezi (SİM)  “5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24” fuarına katıldı.

Fuar standında  görevli Selçuklu İstihdam Merkezi görevlileri  öğrencilere ve katılımcılara Selçuklu Belediyesi’nin işveren ve iş arayanları buluşturma süreci ve sektörlerle alakalı bilgiler verdi.  KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fevzi Rifat Ortaç da Selçuklu İstihdam Merkezi  standını ziyaret etti.

KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi iş birliğinde, Konya Valiliği, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü katkılarıyla ilk kez gerçekleştirilen “5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24” 9 Mayıs’ta sona erecek.

İŞVEREN VE İŞ ARAYANLARI BİR ARAYA GETİRİYOR

İş arayan ve Selçuklu İstihdam Merkezi’ne gelerek başvuru yapan vatandaşlar için istihdam uzmanları tarafından ön görüşme neticesinde bir özgeçmiş oluşturuluyor. Yapılan görüşme sonrasında iş arayanların öncelikleri ve istekleri belirlenerek uygun iş tekliflerinin sunulması sağlanıyor. Süreç içerisinde Selçuklu İstihdam Merkezi (SİM) sistemine kayıt olan ve işçi talebinde buluna firmalar ve iş arayan adaylar buluşturuluyor. Yapılan iş görüşmesinin takibi istihdam uzmanları tarafından yapılırken iş görüşme sonucu olumsuz olan adayların süreç değerlendirme analizi yapılıp, adaya uygun yeni iş teklifleri sunuluyor.

Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası bahçesinde yer alan ve 2015 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Selçuklu İstihdam Merkezi  20 bin 517 iş başvurusu, 430 firma kaydı ile toplamda 15 bin 689 kişiye iş bulma olanağı sağladı. 2023 yılında toplam 290 ilan ile 15 bin 689 yönlendirme yapan merkez 967 kişiye istihdam sağladı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17