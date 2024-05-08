Selçuklu Belediyesi, “SİM” ile Kariyer Fuarı’na katıldı

Selçuklu Belediyesi, öğrenciler ile mezunların iş dünyasını yakından tanımaları, sektörler hakkında bilgi almalarını amaçlayan kariyer fuarında Selçuklu İstihdam Merkezi (SİM) ile yerini aldı.

KONYA (İGFA) - İşveren ve iş arayanlar arasında köprü olması için Selçuklu Belediyesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Selçuklu İstihdam Merkezi (SİM) “5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24” fuarına katıldı.

Fuar standında görevli Selçuklu İstihdam Merkezi görevlileri öğrencilere ve katılımcılara Selçuklu Belediyesi’nin işveren ve iş arayanları buluşturma süreci ve sektörlerle alakalı bilgiler verdi. KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fevzi Rifat Ortaç da Selçuklu İstihdam Merkezi standını ziyaret etti.

KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi iş birliğinde, Konya Valiliği, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü katkılarıyla ilk kez gerçekleştirilen “5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24” 9 Mayıs’ta sona erecek.

İŞVEREN VE İŞ ARAYANLARI BİR ARAYA GETİRİYOR

İş arayan ve Selçuklu İstihdam Merkezi’ne gelerek başvuru yapan vatandaşlar için istihdam uzmanları tarafından ön görüşme neticesinde bir özgeçmiş oluşturuluyor. Yapılan görüşme sonrasında iş arayanların öncelikleri ve istekleri belirlenerek uygun iş tekliflerinin sunulması sağlanıyor. Süreç içerisinde Selçuklu İstihdam Merkezi (SİM) sistemine kayıt olan ve işçi talebinde buluna firmalar ve iş arayan adaylar buluşturuluyor. Yapılan iş görüşmesinin takibi istihdam uzmanları tarafından yapılırken iş görüşme sonucu olumsuz olan adayların süreç değerlendirme analizi yapılıp, adaya uygun yeni iş teklifleri sunuluyor.

Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası bahçesinde yer alan ve 2015 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Selçuklu İstihdam Merkezi 20 bin 517 iş başvurusu, 430 firma kaydı ile toplamda 15 bin 689 kişiye iş bulma olanağı sağladı. 2023 yılında toplam 290 ilan ile 15 bin 689 yönlendirme yapan merkez 967 kişiye istihdam sağladı.