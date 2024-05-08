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Keşan emniyeti özel çocukları ziyaret etti
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, özel eğitim alan çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi
GÜNDEM 08.05.2024, 16:57
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, özel eğitim alan çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi.
Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI
EDİRNE (İGFA) - 6 Mayıs 2024 günü Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri personelleri, Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrencileri ziyaret etti.
Ziyarette polisler, çocuklarla oyunlar oynadı, sohbet etti ve onlara hediyeler verdi. Çocuklar da polisleri görmekten ve onlarla vakit geçirmekten büyük mutluluk duydular.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu tür ziyaretlerle özel çocuklara moral vermeyi ve onları topluma kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.
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