Marmara Belediyeler Birliği’nde Dalgıç’a yeni görev

Marmara Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı’nın 2024 yılı olağan birinci toplantısında, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu"na seçildi.İSTANBUL (İGFA) - Marmara Belediye Birliği Meclis Toplantısı’nın 2024 yılı olağan birinci toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Marmara Bölgesi’ndeki büyükşehir, İl, ilçe ve belde belediye başkanları ile meclis üyelerinin katılım sağladı. Divan Başkanlığı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yaptığı toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oy birliğiyle Marmara Belediye Birliği Başkanı olarak seçildi.

“TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”

Birlik yönetimi, encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin de belirlendiği toplantıda, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu’nda yer aldı. Birlik başkanı seçilerek önemli bir görev üstlenen Mustafa Bozbey’i tebrik eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Mudanya, Bursa ve bölgemiz için tüm gücümle üstlendiğim bu görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışacağım. Mustafa Bozbey'in başkanlığında, üye belediyeler ile uyum içerisinde çalışarak yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

