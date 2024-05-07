Güneydoğu'ya 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporuna göre Güneydoğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken, hava sıcaklığı batı ve İç Anadolu'daki illerde 2 ile 4 derece artacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Mayıs Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ile 4 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarılar arasında da Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlardan dolayı olası sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.