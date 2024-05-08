Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi’nden Başkan Aras’a ziyaret

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.

MUĞLA (İGFA) - 31 Mart Yerel seçimlerinden sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris ziyarette yerel seçimlerde aldığı başarılı sonuç nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı tebrik etti ve turizm sezonun başlamasıyla birlikte Muğla’daki İngiliz vatandaşlarının sayısının 1.5 milyonu geçtiğini, yine turizmde İngiliz vatandaşlarının ilk tercihinin Muğla olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris’in ziyaretinde Muğla ve ilçelerinin zengin tarihi, doğası ve coğrafi konumu sebebiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı, bu özellikleri ile Muğla’nın her mevsim turizm bölgesi olduğunu söyledi ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris’e ziyaretleri için teşekkür etti.