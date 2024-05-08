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Malatya'nın ayağa kaldırılmasına devam

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı ilk oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başkanlığında gerçekleştirildi

YAŞAM 08.05.2024, 18:47
Malatya'nın ayağa kaldırılmasına devam

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı ilk oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başkanlığında gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin yeniden ayağa kaldırılması noktasında bir ayaklarının sürekli Ankara’da olduğunu belirterek, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Ankara’da şehrin yeniden yapılanması, rezerv alanları ile yapılacak konutlarla alakalı olarak sürekli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla sürekli istişare halinde olduklarını belirten Başkan Er, "Seçim sürecinde vatandaşlarımıza 15 bin konut yapılmasına dair vaadimiz vardı. Ankara ziyaretimizde TOKİ ile yapmış olduğumuz ziyaret sonrasında mevcut hak sahipliği haricinde 15 bin fazla konut yapılması ile ilgili gerekli çalışmaları başlattılar” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile mevcut çevreyolunun rehabilite edilmesi noktasında görüşmeler olduğunu belirten Er, "Çevreyolu üzerinde bulunan kavşaklarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili olarak da görüşmelerimiz oldu. Kuzey Çevre Yolu ile ilgili olarak da görüşmelerimiz oldu. Ayrıca Beylerderesi üzerine ikinci bir viyadük talebimiz oldu. Mevcut viyadük ilimiz trafiğini maalesef kaldıramıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın Malatya ziyaretinde, Malatya’mızın son durumu ile alakalı olarak bilgiler aktardık. Rezerv alanları ile alakalı olarak maalesef bilgi kirliliği var. Söğütlü Cami mevcut alanına yapılacak. İnşallah en kısa süre içerisinde Malatya’yı hep birlikte ayağa kaldıracağız. El birliğiyle hareket edersek deprem bölgesine aktarılan kaynakları en verimli şekilde değerlendiririz" diye konuştu.

Gündem maddeleri içerisinde yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi bazı maddeler ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Mecliste Tarım Hayvancılık Komisyonu kurulması kararlaştırılırken, kurulan komisyona; Mulla Hasan Kaplan, Osman Çiftçioğlu, Ali Ekinci, Hasan Avşar, Süleyman Durmaz, Ergül Günaydın, Hurşit Kuşçu seçildi.

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