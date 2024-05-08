Çiğli’de temizlik seferberliği sürüyor

Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün başlattığı çalışmalar kapsamında ilçedeki alt geçitler, asansörler ve üst geçitler temizlenirken, mahallelerde kosa temizliği ve asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesindeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Onur Emrah Yıldız, “İlçemizde ne kadar asansör, üst geçit ve alt geçit varsa hepsini ‘bu bizim işimiz değil’ demeden temizliyoruz ve temizlemeye de devam edeceğiz. Bunun yanı sıra yaz aylarının gelmesi ile beraber ot biçme ve asfalt dökme çalışmalarımız da sürüyor” dedi.

Çiğlililerin temiz bir çevreyi hak ettiğine vurgu yapan Başkan Yıldız, “İlçemizde bir çalışma başlattık ve her hafta bu temizlik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu Çiğli Belediyesi’nin görevi değil gibi bir takım eleştiriler gelebilir fakat ben Çiğlili hemşehrilerimin her daim temiz bir ilçede yaşamasını arzu ediyorum. Dolayısıyla bu benim görevim değil demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben ilçe belediye başkanı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın elini rahatlatıyorum. Aynı zamanda mahallerimizde kosa, kaldırım, asfalt ve kilit parke çalışmalarımız da sürecek” dedi.

“İLÇEMİZ PIRIL PIRIL OLACAK”

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Yıldız, “Çiğli’de bulunan üst geçitleri, asansörleri ve yaya alt geçitlerini temizlik personelimiz ile her pazar akşamı temizliyoruz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Öte yandan ilçemizde birçok noktada gerekli olan asfalt yama, kosa, kilit parke döşeme çalışmaları da aralıksız sürüyor. Bu çalışmalarımız daha da artarak devam edecek. Çiğlimizin tamamı pırıl pırıl olacak” ifadelerini kullandı.