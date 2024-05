Heydar Aliyev İzmir'de anıldı

Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 101'inci doğum yıl dönümü, 'Gül Bayramı' adıyla düzenlenen program ile anıldı.

İZMİR (İGFA) - Aliağa'da düzenlenen anma programına; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, İlçe Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Belediye Başkanı Serkan Acar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, siyasi parti temsilcileri ve Socar Türkiye temsilcileri katıldı.

Heydar Aliyev Mesleki Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başladı. Programda, öğrencilerin sergilediği ‘Gül Bayramı: Heydar Aliyev’ adlı şiir ve gösteri sunumu izleyenlerden büyük alkış aldı. Ardından Aliağa Halk Eğitimi Merkezi ve Petrokimya Ortaokulunun ortaklaşa hazırladığı halk oyunları gösterisinde, zeybek ekibi ve Ege Kafkas ekibi sahne aldı.

Anma töreninde konuşan Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, her milletin kaderinde, tarihe yön vermiş büyük liderlerin olduğunu söyleyerek Heydar Aliyev’in de ülke kalkınmasında her anlamda çok büyük emekleri olduğunu dile getirdi. Aliyev’in bir Türkiye sevdalısı olduğunu vurgulayan Nesibova, Türkiye-Azerbaycan ilişkisinde onun döneminde kurulan derin diyaloğun öneminden bahsetti. Aliyev sayesinde Azerbaycan’ın bölgede söz sahibi olduğunun altını çizen Nesibova, iki kardeş ülkenin zor zamanlarda her daim birbirlerine destek olduklarını da sözlerine ekledi.

‘İKİ DEVLET BİR MİLLET’ VURGUSU

Anma töreninde konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada tarihi hafızamız, dilimiz ve medeniyet tasavvurumuz ile bir kalbin iki yarısını paylaştığımız, kardeş ülke Azerbaycan’ın büyük lideri, merhum Heydar Aliyev'in aziz hatırasına binaen bir araya geldik. Zamanın eskitemediği fikirleri ile bu coğrafyada kalıcı ve derin izler bırakan Aliyev’in bize ilham veren manevi mirasını yeni nesillere aktarmak istiyoruz. Türkiye ve Azerbaycan olarak aynı kökle bu topraklara bağlı büyük bir çınarın dallarıyız. İki devlet, bir millet… Derdi derdimiz, sevinci bahtiyarlığımız, bize kardeşten öte can Azerbaycan’ın büyük lideri Haydar Aliyev’in vizyoner bakış açısı, cesareti ve kararlılığı, yalnızca Azerbaycan ile sınırlı değildi. Aliyev'in hayatı Azerbaycan halkıyla birlikte tüm bölgenin kaderini etkileyen büyük bir hikâyenin parçasıdır. En büyük hayali büyük ve güçlü Türk Milleti olan merhum Heydar Aliyev, ömrünü bu hayali gerçekleştirmeye adadı. Eğer bugün hala aynı rüyayı, aynı duayı paylaşıyorsak hiç kuşkusuz bunda Aliyev’in çok önemli rolü vardır. Ülkelerimiz arasında kurulan dil, tarih ve inanç köprüsünden kardeşliği, birliği ve beraberliği taşıyacağız. Bu yolda birlikte yürürken mazlum uluslara bir umut olacağız. İki ülke arasında kurulan kadim köprülerin, yeni nesiller ile günden güne güçleneceğinden hiç kuşkumuz yok. Bu duygularla Türkiye ile Azerbaycan arasında ilişkilerin güçlendirilmesi yolunda hizmetleri hafızalardan silinmeyecek olan merhum lider Heydar Aliyev’i rahmetle yâd ediyor, aziz hatırasına saygılarımı sunuyorum.”

Konuşmalarının ardından resim, kompozisyon ve şiir dalında düzenlenen ‘Gül Bayramı Mimarı: Heydar Aliyev’ konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle program sona erdi.