Keşan'da balkondan düşerek yaralanan kişi hayatını kaybetti

Keşan'da geçtiğimiz dün sabah saatlerinde 3. kattaki evinin balkonundan düşerek yaralanan C.T.P. hayatını kaybettiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Yukarı Zaferiye Mahallesi Demir Sokak üzerinde dün saat 10:40 sıralarında 3.kattaki evinin balkonundan düşerek yaralanan C.T.P. hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 sağlık ekipleri, yerde yatan C.T.P. isimli şahsa ilk müdahaleyi yaparak Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen C.T.P., Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

C.T.P.'nin cenazesi bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.