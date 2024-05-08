Düzce'de zehir tacirlerine ağır darbe

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyonlar ara vermeden sürdürülüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, R.T isimli şahsın üzerinde ve işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 5 parça halinde 253 gr. Sentetik Kannabinoid, 1 parça halinde 2 gr. Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli R.T, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafindan sevk edildigi Sulh Ceza Hakimligi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.