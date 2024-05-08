Malatyalı kadınlar rölyefle stres atıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tecde Eğitim Merkezi Malatyalı kadınların hayatına yeni dokunuşlarda bulunuyor. Eğitim merkezlerindeki kursiyerler, kurs ortamından ve aldıkları eğitimden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı 13 Semt Konağı ve Eğitim Merkezi’nde yıl boyunca farklı branşlarda İlçe Halk Eğitim Merkezleri ile koordineli olarak kültür-sanat, el sanatları ve meslek edindirme kurslarınayoğun ilgi devam ediyor.

Kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini sağlayarak, sosyalleşip toplumsal yaşama katılımlarını arttırmayı amaçlayan eğitim merkezleri, Malatyalı kadınların ikinci adresleri oldu.Tecde Eğitim Merkezi’ndeki Kâğıt Rölyef Kursu ile (üçboyutlu işleme) kadınlar, hem eğitim görüyor hem de yapmış olduğu birbirinden güzel eserleri satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor.Tecde Mahallesi’nde hizmet veren Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tecde Eğitim Merkezi’nde kadınların hayatında anlamlı dokunuşlar gerçekleştiriliyor.

Tecde Eğitim Merkezi kurs çalışmaları hakkında bilgi veren Rölyef Kursu Öğretmeni Zeliha Çağdaş, Büyükşehir Belediyesi’ne eğitim merkezlerinde kadınlara verilen imkân ve sağlanan ortamdan dolayı teşekkür etti. Zeliha Çağdaş, “Bu bölümde kâğıtları kabartma değil, çökertme sanatı ile işliyoruz. Aldığımız kâğıtları kendimiz keserek, kabartıyoruz ve çökerterek yeniden bir sanat ortaya çıkartıyoruz. 3 boyutlu bir çalışma ortaya çıkartıyoruz. Kâğıtlarımızı yapılacak resmin boyutuna göre çıkartıyoruz. Kâğıt Rölyef kursuna ilgi çok. Burada hem dertleşiyoruz hem iş yapıyoruz. Yapılan çalışmalardan gelir elde ediliyor. Mutlu bir ortamımız var. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami Er’e bize bu imkanı sunduğu için çok teşekkür ederiz” dedi.

Rölyef Kursu’nda bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirten Kursiyer Hatice Akça, “Öncelikle bize bu imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza, Halk Eğitim Müdürlüğü’ne ve kurs öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Biz burada gerçekten tam bir aile ortamı içerisindeyiz. Hocamız bize çok güzel işler sunuyor. Biz kursta çok güzel vakit geçiriyoruz. 2 yıldır kursa katılıyorum. Hafta sonu tatilinin bile olmasını istemiyoruz. Harika bir ortam. Hiç stres olmayan çok eğlenceli bir ortamda çalışıyoruz. Ayrıca burada gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla gelir elde edebiliyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kursiyer Ülkü Bayram da 2 yıldan beri kursa katıldığını ifade ederek, “Burada stres atıyorum. Değişik çalışmalar yaptım ve yaptıkça da mutlu oluyorum.70 yaşındayım ama böyle bir mutluluk görmedim. Çok mutluyuz burada. Hafta sonu tatilinin olmasını istemiyorum. Hiç eve gitmek istemiyorum” diye konuştu. Rölyef Kursiyeri Sevda Avcı ise, “Rölyef kursuna gelmekten çok mutluyum. Burada stres atıyoruz. Çalışma ortamı değil, aile ortamı gibi. Çalışmalar yaparak gelir elde ediyoruz, aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Bu ortamı bize sunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum” dedi.