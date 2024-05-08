Bakan Şimşek'ten istikrar mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirlediklerini belirterek, fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün olmadığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ekonomi programına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, açıklamasında, enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirlediklerini belirterek, fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün olmadığını söyledi.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1788179727267545465

Bakan Şimşek, vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptıklarını anımsattığı paylaşımda, "Örneğin; asgari ücreti vergi dışı bıraktık, gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik, kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik. Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.