Manisa Büyükşehir'den aydınlatma çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi üzerinde YSE Kavşağı ile Moris Şinasi Kavşağı arasında kalan kısımdaki orta refüjde aydınlatma çalışması yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin modern aydınlatma elemanları bölgeyi aydınlık hale getirirken, caddeye güzel bir görünüm kazandırdı.

Vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda proje ve yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi üzerinde de ilave aydınlatma çalışması yaptı.

Fen İşleri Dairesi’nden çalışmaya ilişkin yapılan bilgilendirmede, “İzmir Caddesi üzerinde YSE Kavşağı ile Moris Şinasi Kavşağı arasındaki orta refüj üzerinde modern aydınlatma elemanlarının montajı tamamlandı. Bu bölge trafik akışı ve insan sirkülasyonu açısından yoğun bir güzergah. Araç sürücülerimiz ve vatandaşlarımız yaptığımız düzenleme ile bu alanı daha güvenli kullanabilecekler. Çalışmamızla birlikte alan hem daha aydınlık hale geldi hem de daha güzel bir görüntü kazandı. Programımız dahilinde çalışmalarımız sürecek" ifadelerine yer verildi.