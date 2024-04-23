Sabancı ve Enerjisa'dan Hatay'a okul

Sabancı Vakfı ve Enerjisa Enerji’nin iş birliğiyle hayata geçen Enerjisa Atatürk İlkokulu Hatay’da açıldı.HATAY (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana yoğun çalışmalar gerçekleştiren Sabancı Vakfı ve Enerjisa Enerji’nin bölgeye yönelik destekleri sürüyor.

Afet bölgesindeki en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’da eğitimin aksamaması için 2023 yılında “Hatay’a 3 Ayda 3 Okul” sözüyle yola çıkan ve planladığı gibi okulları rekor sürede eğitime kazandıran Sabancı Vakfı, Enerjisa Enerji’nin yabancı hissedarı olan E.ON’un katkılarıyla, Hatay’ın Hassa ilçesindeki Enerjisa Atatürk İlkokulu’nu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğrenci ve öğretmenlere armağan etti.



Depremden en ağır hasarı alan ve bölgedeki en yoğun öğrenci nüfusuna sahip olan illerden Hatay’da Sabancı Vakfı ve Enerjisa Enerji çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Enerjisa Enerji’nin yabancı hissedarı E.ON’un katkılarıyla Hatay’ın Hassa ilçesinde inşa edilen Enerjisa Atatürk İlkokulu’nun açılışı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda coşkuyla kutlandı. Çocuklara yönelik aktivitelerin düzenlendiği açılış töreninde renkli görüntüler yaşandı. Törene; Hassa Kaymakamı Osman Acar, Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Sancaktar, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekçi, Enerjisa Enerji CFO’su Dr. Philipp Ulbrich, E.ON Vakfı Genel Müdürü Dr. Stephan Muschick ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

SABANCI HATAY’DAKİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Çocukların ve öğretmenlerin okul ortamında buluşması, eğitimin kaldığı yerden devam etmesi için şimdiye kadar Sabancı Topluluğu Şirketleri ve Sabancı Vakfı Hatay’da 3 okul açılışı gerçekleştirmişti.

“Hatay’a 3 Ayda 3 Okul” sözüyle yola çıkan Sabancı Vakfı, Reyhanlı ilçesinde yapımına depremden önce başlanan Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tamamlayarak 23 Nisan 2023’te eğitime kazandırdı. Yapısal çelikten inşa edilen Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Sabancı Lassa Ortaokulu 19 Mayıs’ta ve Arsuz’daki Sabancı Arsuz Ortaokulu da 21 Haziran’da tamamlanarak 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.



Deprem bölgesinde eğitim-öğretimin aksamaması için imkânlarını seferber ettiklerini ifade eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Toplumsal sorunların çözümünde eğitimin öncelikli alan olduğunu biliyoruz ve 50. yaşına giren Vakfımızın kuruluşundan bu yana çalışmalarımızı bu kapsamda gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi derinden sarsan büyük depremlerin ardından, öğrencilerin ve öğretmenlerin okul ortamında bir arada olması, güvenli bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi önceliklerimiz arasında yer alıyordu. Bu amaç doğrultusunda, depremin ilk şokunu atlattıktan sonra kesintisiz eğitim için ‘Hatay’a 3 Ayda 3 Okul’ sözüyle yola çıktık. Ne mutlu ki Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sabancı Lassa Ortaokulu ve Sabancı Arsuz Ortaokulu’nu rekor bir sürede tamamladık. Geçtiğimiz yıl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi bizim için anlamı büyük olan bu tarihte birinci okulumuzun açılışı için heyecan duyarken, aradan geçen bir yılda dördüncü okulumuzu öğrenci ve öğretmenlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Enerjisa Atatürk İlkokulu’nu Enerjisa Enerji ve yabancı hissedarı E.ON’un bağışlarıyla hayata geçirdik. İş birliği yapmanın etkisini tecrübe etmiş bir kurum olarak nitelikli eğitim için farklı paydaşlarla güçlerimizi birleştirmeye ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.