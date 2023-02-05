Kütahya'da TOKİ kura heyecanı

Kütahya’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek konutların ilk kura çekimi Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen ilk kura çekimine, Vali Ali Çelik, Kütahya AK Parti Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ev sahipliği için başvuru yapan vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve TOKİ tarafından hazırlanan kısa filmin izletilmesiyle başlayan kura çekiminde, Kütahya Merkezde 685, Gediz’de 200, Simav’da 100, Tavşanlı’da 448 sosyal konut projesine başvuruda bulunan ve çekilen kurayla belirlenen hak sahiplerinin isimleri okunarak sahnedeki ekrana yansıtıldı.

Vatandaşların heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında çekilen kuranın hayırlı olmasını temenni ederek, ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşları tebrik etti.