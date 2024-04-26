Başkan Büyükkılıç'ın taalimatıyla 27 bin 570 öğrenciye kırtasiye desteği 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye yardımları için verdiği talimat sonrası, Büyükşehir Belediyesi, şuana kadar 27 bin 570 öğrenciye 23 milyon 762 bin TL kırtasiye yardımı yaptı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Gönül ve sosyal belediyecilik anlayışı ile gönüllere dokunan Başkan Büyükkılıç, öğrenci ve ailelerinden takdir ve tebrik toplayan hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri sayılabilecek projeler kapsamında Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için kırtasiye yardımı talimatı verdi.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli olup ilk, orta ve lisede öğrencisi olan ailelere nakdi kırtasiye yardımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, 2 yıldır süren destekler çerçevesinde şuana kadar 27 bin 570 öğrenciye 23 milyon 762 bin TL yardım yaptı.