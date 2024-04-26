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28 yıl cezası vardı kontrolde yakalandı
Bilecik'te gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı
GÜNDEM 26.04.2024, 09:08
Bilecik'te gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Bozüyük İlçesine bağlı Yeni Mahalle mevkiinde yapılan kontrollerde Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin şüphelenip durdurduğu araçta birden fazla kişi ile birlikte konutta silahla yağma suçundan, 27 yıl, 21 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen K.D. isimli şahıs yakalandı.K.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi..
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