Keşan'da okul servisleri denetlendi

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, kaza risklerini azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Keşan'da okul servislerini denetledi.

Erdoğan DEMİR/ KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Mecidiye köyünde taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan servisler, Jandarma ekipleri tarafından titizlikle kontrol edildi.

Servis araçlarının ruhsatları, belgeleri, teknik kontrolleri ve sürücülerin yeterlilik belgeleri eksiksiz olarak kontrol edildi.

Ayrıca, öğrencilere temel trafik kuralları ve yol güvenliği bilinci hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları da yapıldı.