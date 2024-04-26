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Keşan'da okul servisleri denetlendi
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, kaza risklerini azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Keşan'da okul servislerini denetledi
GÜNDEM 26.04.2024, 10:16
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, kaza risklerini azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Keşan'da okul servislerini denetledi.
Erdoğan DEMİR/ KEŞAN POSTASI
EDİRNE (İGFA) - Mecidiye köyünde taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan servisler, Jandarma ekipleri tarafından titizlikle kontrol edildi.
Servis araçlarının ruhsatları, belgeleri, teknik kontrolleri ve sürücülerin yeterlilik belgeleri eksiksiz olarak kontrol edildi.
Ayrıca, öğrencilere temel trafik kuralları ve yol güvenliği bilinci hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları da yapıldı.
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