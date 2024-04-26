Bir testten daha başarıyla geçti

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşlarına hız kesmeden devam ediyor. 31'inci uçuş testini de geçen Bayraktar TB3’ün toplam uçuşu 295 saate ulaştı.ANKARA (İGFA) - Bayraktar TB3, Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ni başarıyla geçti. Testlerin tümünden başarıyla geçen Milli SİHA’nın toplam uçuş saati 295'e ulaştı.

TB3'ün 31'inci uçuş testini BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar, "Türk Havacılığının Altın Çağı" ifadesini kullandığı paylaşımını Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Türk Havacılığının Altın Çağı ???? #BayraktarTB3 31. Test Uçuşu | 31st Flight Test ✈️ ⚓️????✅ Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Uçuş Testi | High-Altitude System Identification and Performance Flight Test #MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/AGLEaTGykB— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 25, 2024