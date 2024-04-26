CW Enerji panelleri ile enerji ihtiyacına kalıcı çözüm

CW Enerji güneş panelleri Balıkesir’de 9125,48 kWp gücündeki arazi GES’te yerini aldı. Güneş enerji santrali ile yıllık ortalama 6.101.661 kg karbon salımının önüne geçilecek ve yılda 921 ağaç kurtarılacak.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji’nin güneş panelleri Balıkesir’de 9125,48 kWp gücündeki arazi GES’te yerini aldı.

Proje hakkında açıklamada bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, bugüne kadar birçok alanı güneş panelleri ile donattıklarını söyledi. Otomotivden tekstile, lojistikten turizm sektörüne kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ile anlaşma yaptıklarını belirten Yılmaz, “Güneşten elektrik üreten tesislerin sayısı her geçen gün artıyor. CW Enerji olarak, yerli ve milli olarak ürettiğimiz güneş panellerimiz ile firmaların ihtiyacı olan elektriği üretmelerine katkıda bulunuyoruz. Türkiye’nin farklı illerinde farklı firmaların çatılarını ve arazileri güneş enerji panellerimiz ile donatmaya ve daha yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

FİRMA 921 AĞACIN KURTARILMASINA KATKIDA BULUNACAK

Bu doğrultuda, CW Enerji güneş panellerinin Balıkesir’de 9125,48 kWp gücündeki arazi GES’te yerini aldığını ifade eden Yılmaz, “Güneş enerji santrali ile enerjinin önemli bir kısmı güneşten karşılanarak yıllık ortalama 6.101.661 kg karbon salımının önüne geçilecek ve yılda 921 ağaç kurtarılacak” diye konuştu.

Bugüne kadar kurulumunu tamamladıkları güneş enerji santralleri ile binlerce ağacı kesilmekten kurtardıklarını dile getiren Yılmaz, sürekli iyileştirme ve gelişim hedefiyle çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.