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Tarihi tura Spil Dağı tırmanışı ile devam

59 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde koşulan 177 9 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabını DSM-Firmenich takımından Tobias Andresen 4 saat 18 dakika 11 saniye ile kazandı ve Gdnel Ferdi Klasmandaki yerini korudu Tur'un kaderini belirleyecek etap bugün belirlenecek ANTALYA (İHGFA) - 59 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci günü öncesi çarpıcı bir durum gözler önüne serildi Pazar günü Antalya-Antalya etabı ile başlayan TUR'da beşinci güne gelene kadar Genel Ferdi Klasman Birincisini belirleyecek Turkuaz Mayo 4 kez el değiştirdi Bodrum-Kuşadası etabını birinci olarak bitiren DSM-Firmenich Takımı'ndan Tobias Andresen Turkuaz Mayo'yu etap boyunca taşıdı 7 sporcu bu hareketlenmelerin sonucunda pelotondan koptu ve zaman farkını 55 saniye açtı Antonio Polga (Novo Nordisk), Mauro Velwit (Tarteletto), Oliver Mattheis (Bike Aid), Jacob Scoot (Rembe), Genki Yamamaton (Kinan), Michal Pomorski ve Konrad Czabok (Mazowsze) gittikçe artan bir tempo ile arayı açmaya başladılar Bu arada Spor Toto Takımı'ndan Buğra Tahir Yiğit kaçış grubunu yakalamak için pelotondan atak yaptı 24'üncü kilometre geçilirken 7'li kaçış grubu 2 dakika 25 saniye pelotona fark yaptı B Tahir Yiğit henüz kaçış grubunu yakalayamadı 5 ETAP SONUNDA MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDUGenel klasman liderine verilen Spor Toto sponsorluğundaki Turkuaz Mayo’yu DSM-firmenich takımından Tobias Lund Andresen elde etti Belçikalı sporcuya mayosunu Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Birlikçioğlu giydirdi Puan klasmanı liderine verilen Mosso sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu Polti Kometa Takımından Giovanni Lonardi elde etti Sporcuya mayosunu Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca giydirdi Dağların Kralı klasmanı liderine verilen Turkish Airlines Kırmızı Mayo’yu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı Sporcuya mayosunu Söke Kaymakamı Ali Akçe takdim etti Türkiye Güzellikleri klasmanı liderine verilen goturkiye com sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı Sporcuya mayosunu Kuşadası Kaymakamı İbrahim Tekli giydirdi TUR'UN KADERİNİ BELİRLEYECEK ETAP BUGÜN 59 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yarın 160 1 kilometrelik Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) tırmanış etbı ile devam edilecek Geçmiş yıllarda olduğu üzere "Kraliçe Etabı" olarak adlandırılan bu etabı kazanan sporcunun büyük ölçüde 2024 şampiyonluğunu garantileyeceği gözüyle bakılıyor Sprinter bisikletçilerin pek fazla hoşlanmadığı tırmanış etabı için gözler yokuşçu sporculara çevrilmiş durumda

SPOR 26.04.2024, 10:36
Tarihi tura Spil Dağı tırmanışı ile devam

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde koşulan 177.9 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabını DSM-Firmenich takımından Tobias Andresen 4 saat 18 dakika 11 saniye ile kazandı ve Gdnel Ferdi Klasmandaki yerini korudu. Tur'un kaderini belirleyecek etap bugün belirlenecek.ANTALYA (İHGFA) - 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci günü öncesi çarpıcı bir durum gözler önüne serildi. Pazar günü Antalya-Antalya etabı ile başlayan TUR'da beşinci güne gelene kadar Genel Ferdi Klasman Birincisini belirleyecek Turkuaz Mayo 4 kez el değiştirdi. Bodrum-Kuşadası etabını birinci olarak bitiren DSM-Firmenich Takımı'ndan Tobias Andresen Turkuaz Mayo'yu etap boyunca taşıdı.

7 sporcu bu hareketlenmelerin sonucunda pelotondan koptu ve zaman farkını 55 saniye açtı. Antonio Polga (Novo Nordisk), Mauro Velwit (Tarteletto), Oliver Mattheis (Bike Aid), Jacob Scoot (Rembe), Genki Yamamaton (Kinan), Michal Pomorski ve Konrad Czabok (Mazowsze) gittikçe artan bir tempo ile arayı açmaya başladılar. Bu arada Spor Toto Takımı'ndan Buğra Tahir Yiğit kaçış grubunu yakalamak için pelotondan atak yaptı. 24'üncü kilometre geçilirken 7'li kaçış grubu 2 dakika 25 saniye pelotona fark yaptı. B.Tahir Yiğit henüz kaçış grubunu yakalayamadı.

5. ETAP SONUNDA MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Genel klasman liderine verilen Spor Toto sponsorluğundaki Turkuaz Mayo’yu DSM-firmenich takımından Tobias Lund Andresen elde etti. Belçikalı sporcuya mayosunu Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Birlikçioğlu giydirdi.

Puan klasmanı liderine verilen Mosso sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu Polti Kometa Takımından Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca giydirdi.

Dağların Kralı klasmanı liderine verilen Turkish Airlines Kırmızı Mayo’yu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Söke Kaymakamı Ali Akçe takdim etti.

Türkiye Güzellikleri klasmanı liderine verilen goturkiye.com sponsorluğundaki Beyaz Mayoyu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sporcuya mayosunu Kuşadası Kaymakamı İbrahim Tekli giydirdi.

TUR'UN KADERİNİ BELİRLEYECEK ETAP BUGÜN  
59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yarın 160.1 kilometrelik Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) tırmanış etbı ile devam edilecek. Geçmiş yıllarda olduğu üzere "Kraliçe Etabı" olarak adlandırılan bu etabı kazanan sporcunun büyük ölçüde 2024 şampiyonluğunu garantileyeceği gözüyle bakılıyor. Sprinter bisikletçilerin pek fazla hoşlanmadığı tırmanış etabı için gözler yokuşçu sporculara çevrilmiş durumda.
 

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