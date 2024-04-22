İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK tarafından 2024 yılı şubat ayına ait İşgücü İstatistikleri açıklandı. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye İşgücü İstatistikleri 2024 yılı şubat ayı verileri açıklandı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak görüldü.

İSTİHDAM YÜZDE 0,2 ARTTI

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI DEĞİŞMEDİ

2024 yılı şubat ayında işgücü, bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişiye yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, Şubat 2024’te bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda ise yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ ORANI YÜZDE 1,9 PUAN AZALDI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Şubat 2024’te bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak yüzde 24,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,6 olarak gerçekleşti.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,5 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.