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Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı!
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM 26.04.2024, 09:56
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI
EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında 11 düzensiz göçmen yakaladı.
Jandarma ekipleri, Üyüklütatar köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalışan çeşitli uyruklulara mensup göçmenleri durdurdu.
Yakalanan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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