Ortaokul öğrencilerinin projeleri ödüllendirildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen ödül törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, okul müdürleri, danışman öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende Konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi’nin elde ettiği başarılardan bahsederek, yarışmaya katılan öğrencileri ilerde Erciyes Üniversitesi’nin birer öğrencisi olarak görmekten mutlu olacaklarını söyledi.

Konuşmasında proje yarışmasına katılarak derece elde eden öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, “Sevgileri gençler, araştırma projesi yapma eğiliminize devam ettirin” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de konuşmasında öğrencilere seslendi.

Karaköse, “Ne olursa olsun bir Türk genci olarak her zaman kendinize güvenin. Bizim kadim bir tarihimiz var. Çok onurlu, dünyaya hükmetmiş atalarımız var. Sizler onların torunlarısınız. Bu düstur ile çalışmayı, emeği hiç bira zaman esirgemeden sonuna kadar mücadele etmelisiniz” diye konuştu.

TÜBİTAK Proje Yarışmaları Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek ise düzenlenen proje yarışması hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat olmak üzere yarışmaya katılan 101 projeden dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.