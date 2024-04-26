TÜBİTAK’ın özel çağrısına DEÜ damgası

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 – ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı’na yapılan başvurular neticesinde destek almaya hak kazanan projeler belli oldu. Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 6 proje desteği ile Türkiye birincisi olarak önemli bir başarı elde etti.İZMİR (İGFA) - TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı’na yapılan başvurular sonuçlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), TÜBİTAK’ın en prestijli çağrısı olan süreçte 6 proje desteği elde ederek Türkiye’nin zirvesinde yer aldı. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen ve 100’üncü yılını geride bırakan Cumhuriyetin dinamiklerini anlamak ve gelecek vizyonuna katkı sunmak üzere açılan programda, Türkiye genelinde 87 proje başvurusu kabul edildi. Buna göre 3’ü Mimarlık Fakültesi, 1’i Edebiyat Fakültesi, 1’i Güzel Sanatlar Fakültesi ve 1’i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere DEÜ’lü araştırmacıların hazırlamış olduğu 6 araştırma projesi, TÜBİTAK’tan tam destek gördü.

“GURUR VERİCİ”

Gelişmeyi değerlendiren DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, DEÜ’nün projelerine yönelik elde ettiği TÜBİTAK başarısının önemine değindi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin akademik birimlerinin tamamında çeşitli bilimsel araştırma projeleri, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürütüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Ak, “Üniversitemiz, geçmişinden aldığı güç ve Araştırma Üniversitesi vizyonu ile bilim dünyasına yön vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak TÜBİTAK’ın en prestijli çağrısında Üniversitemiz akademisyenlerinin yürütücülüğünü yaptığı farklı disiplinlerdeki 6 projemizin desteğe layık görülmesi, bizler için son derece gurur verici bir gelişme oldu. Yoğun çalışmaların meyvesini topluyoruz diyebiliriz. Akademisyenlerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası boyutta görünürlüğünü ve saygınlığını artıran tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da farklı alanlardaki projelerimizle tüm insanlığa fayda sağlayacak sonuçlar elde etmeyi sürdüreceğimize olan inancımız sonsuz” dedi.

DESTEK ALAN PROJELER

DEÜ’lü araştırmacıların TÜBİTAK’ın özel çağrısında destek kazanan 6 projesi şunlar:

-Ahşap Malzemeli Tarihi Camilerde Akustik Ortam Koşullarının Kültürel Miras Öğesi Olarak Korunması / DEÜ Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Özgül Yılmaz Karaman.

-Türkiye’nin Kentleşme Sürecinde Çocuk Mekanlarına Yaklaşımın İncelenmesi ve İzmir Örneği Üzerinden Yerel Yönetimler İçin Çocuk Dostu Kent Eylem Planı Hazırlama Kılavuzu / DEÜ Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Gözde Ekşioğlu Çetintahra.

-İzmir’de Kültür Varlığı Niteliği Taşıyan Cumhuriyet Dönemi Mimari Örneklerin Özgün karakterlerinin Saptanması ve Korumada Kullanılacak Bir Değer Sistemi Oluşturulması / DEÜ Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Fatma Feyzal Özkaban.

-Suriyeli Sığınmacı Kadınlar ile Yerli Kadınları Ortak Kimlikte ve Üretimde Buluşturmak: Anlaşmazlıkları Azaltmak ve İyi Oluşu Arttırmak Üzere Bir Müdahale Programı Geliştirmek ve Etkinliğini Sınamak / DEÜ Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Serap Akfırat.

-Ardahan Yöresi Kirkitli Dokumalarının Belgelenmesi ve Sürdürülebilirliğine Yönelik Çözüm Önerileri / DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Doç. Gonca Karavar.

-Çin Algısındaki Değişimler ve Çin’in Yükselişi (2004-2023) : Doğal Dil İşleme Teknikleri Çerçevesinde Algısal, Politik, Ekonomik, Teknolojik ve Hegemonik Etkileşim ve Kırılma Noktalarının Zamansal ve Mekansal Analizi / DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş. Gör. Dr. Mehmet Özyiğit.