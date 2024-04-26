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Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Düzce Merkez Bolu Caddesi üzerinde Berfin S idaresindeki 81 BS 916 plakalı otomobil ile Rasim K yönetimindeki 09 H 6339 plakalı motosikletle çarpıştı
GÜNDEM 26.04.2024, 09:14
Düzce Merkez Bolu Caddesi üzerinde Berfin S. idaresindeki 81 BS 916 plakalı otomobil ile Rasim K. yönetimindeki 09 H 6339 plakalı motosikletle çarpıştı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Düzce Merkez Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motor sürüsü yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Rasim K. ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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