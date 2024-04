Nilüfer’de bayram coşkusu

Nilüfer Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, gurur ve coşku dolu anlara sahne oldu. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar bayram neşesini doyasıya yaşadı. Yüce Meclis’in kuruluşunun 104. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Atamızın bugünü armağan ettiği çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye olacaktır” dedi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlediği etkinlikler Nilüferliler’e bayram sevinci yaşattı.

Nilüfer’deki kutlamalar Halk Evi önündeki Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Kutlamalar kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni düzenlendi. Çelenk törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa eski Milletvekili Ceyhun İrgil, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer Belediyesi geçmiş dönem Başkanı Turgay Erdem, muhtarlar, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Türk ulusunun gurur gününü kutladıklarını söyleyen Başkan Özdemir şöyle konuştu: “Türk halkının egemenliğini ilan ettiği günün ve Meclisimizin kuruluşunun üzerinden tam 104 yıl geçti ama sevincimiz, ilk günkü gibi. 104 yıl önce bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Türk ulusunun, hiçbir boyunduruğu kabul etmeyeceğini dosta düşmana gösterdi. 23 Nisan 1920’de Yüce Meclisimizi açarak, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunu ilan eden Atamızı, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi bugün bir kez daha minnetle, rahmetle, şükranla anıyoruz.”

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bugünü, geleceğimiz çocuklara armağan ettiğini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, “Atamazın bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, onlara duyduğu güvenin en anlamlı göstergesi. Biz de bu ülkede yaşayan bütün çocuklarımızın, her türlü haklarının korunması, bu topraklardaki her bir çocuğumuzun aynı imkanlara sahip olması için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir konuşmasını “Cumhuriyetimize sahip çıkacağız, her zamankinden daha da sıkı sarılacağız” diyerek tamamladı.

Çelenk töreninin ardından meydandaki renkli kutlamalara geçildi. Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz, çocuklar adına yaptığı konuşmada, “Yaşadığımız ülkede farklı kesimlerden çocukların temsil edilmesini, haklarının gündeme getirilmesini, sorunlara çözüm aranmasını istiyoruz. Biz çocukların kendileriyle ilgili konularda kararlara katılmaları sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından alanda Nilüfer Çocuk Korosu sahne aldı. Koronun hareketli parçaları ile bayramı kutlayan çocuklar; bubble show, zumba ve sihirbaz gösterileri ile eğlendi. Başkan Şadi Özdemir de, etkinliklere katılarak çocukların neşesine ortak oldu.

Alanda gün boyu süren etkinliklere katılan çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşadı.