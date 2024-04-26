Kubilay ve Ömeroğlu muhtarları ağırladı

Dilovası Kaymakamı Dr.Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından muhtar olarak göreve başlayan 12 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Güllüova Restaurant’ta muhtarları ağırlayan Kaymakam Kubilay ve Başkan Ömeroğlu’nun programına İlçe Emniyet müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Said Arı, kamu birim müdürleri ve seçimler sonrası halkın oyları ile yeniden seçilen ve ilk kez muhtarlık görevine seçilen yeni muhtarları katıldı. Ayrıca geçmiş dönem muhtarlık yapan bu dönem aday olmayan ve görev alamayan mahalle muhtarı da katıldı.

TELEFONLARIMIZ 24 SAAT AÇIK OLSUN

Toplantıda yeni döneme dair kısa bir konuşma yapan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Hep birlikte yeni bir döneme başlıyoruz. Yeni dönemde seçilen tüm muhtarlarımıza görevlerinde başarılar dilerken, muhtarlık hizmetleri sona eren geçmişte ilçemize ve mahallelerine hizmet eden muhtarlarımıza da teşekkür ediyor ve bundan sonra ki hayatlarında başarılar diliyorum. Hepimizin amacı ilçemize en güzel hizmetleri yapabilmektir. Bu dönem birlik ve beraberlik içerisinde ortak akılla hareket ederek hep birlikte ilçemizin gelişmesi için çalışacağız. Halkımızın talep ve sorunları çözme noktasında var gücümüzle çalışırken, bizlerde dahil tüm muhtarlarımızın telefonlarının 24 saat açık olmasını istiyorum. İlçemizde yaşanan sorunları ötelemeden anında çözüm üreterek sorunlarımızın üstesinden gelecek ve ilçemizi gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir şekilde hazırlayacağız.”dedi.

MUHTARLARIMIZIN OLMADIĞI PROJE BAŞARIYA ULAŞMAZ

Daha sonra konuşan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise yaptığı konuşmasında “Halkımızın takdirleri ile göreve seçilen tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Geçmiş dönem görev yapan bu dönem görevlerini bırakan muhtarlarımıza da yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyor bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Muhtarlarımız bizim için çok önemlidir. Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımızdır. Bizim için muhtarlarımızdan gelen bilgiler çok önemlidir. Sorun ve çözümler noktasında muhtarlarımızı görmezden gelemeyiz. Kesinlikle muhtarlarımızın olmadığı proje ve faaliyet başarıya ulaşamaz. Onun için yerel yönetimlerde muhtarlar bizim en yakın çalışma arkadaşımızdır. Bundan sonra ki süreçte hep birlikte çalışacağız. Bundan sonra hep birlikte güzel projelere imza atacağız. Tekrardan göreve seçilen belediye başkanımız dahil tüm mahalle muhtarlarımıza başlarılar diliyorum.”dedi.

GÖREVİ SONA EREN MUHTARLARA PLAKET

Konuşmaların ardından Kaymakam Kubilay ve Başkan Ömeroğlu, geçmiş dönem muhtarlık yapan ve bu dönem muhtarlık görevleri sona eren Tepecik Mahalle Muhtarı Selami Toklar, Çerkeşli Mahalle Muhtarı Aytaç Erdem, Diliskelesi Mahalle Muhtarı Mehmet Özay ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sait Ustaer’e yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.