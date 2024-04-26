Kocaeli'de büyüklerin teleferik heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hayatın İçindeyim projesi kapsamında büyüklerimize farklı bir deneyim yaşattıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hayatın İçindeyim projesiyle 65 yaş üstü vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe Teleferiğini 65 yaş üstü vatandaşların deneyimlemesi için özel program hazırlandı. Programa İzmit bölgesinde yaşayan, Hayatın İçindeyim Projesi üyesi 65 yaş üstü 20 vatandaş katıldı. İlk deyimlerini yaşatan büyüklerimiz teleferiğin Kocaeli’de olmasından oldukça memnun olduklarını bildirdi.

HEYECAN DOLU BİR GÜN

Büyükşehir Belediyesi yaşlıların yaşam kalitesini artırmak ve topluma aktif katılımlarını sağlamak için birçok projeyi hayata geçiriyor. Hayat Dolusu Etkinlikler çerçevesinde "Hayatın İçindeyim" projesiyle sohbet toplantıları, geziler, el sanatları kursları, spor aktiviteleri ve sağlık taramaları gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek yaşlıların sosyalleşmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda düzenlediği etkinlikle 65 yaş üstü vatandaşların Derbent’ten Kuzuyayla’ya teleferikle çıkmalarını sağladı. Etkinliğe katılan yaşlılar oldukça heyecanlı ve dolu dolu bir gün geçirdi.

“10 YAŞIMDAN BERİ DUYUYORDUM, GERÇEK OLDU”

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen hizmetle sosyal hayatın içinde kalmaları sağlanıyor. Teleferik deneyimi yaşayan İsmail Meçkeli, “Uzun zamandır şehrimizin hasretle beklediği Kartepe Teleferik hattı harika olmuş. Etrafı seyrederek Kuzuyayla’ya çıkmak oldukça keyifli harika bir yolculuk sunuyor. Yapanların ellerine sağlık bizlere bu hizmeti veren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi. Programa katılan İlknur Kaptan ise ‘’Teleferiği 10 yaşımdan beri duyuyordum Kocaeli’ye yapılmış olmasında dolayı çok mutluyum. Bu olağanüstü duyguyu, bu hayali bize yaşattığı için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” diyerek duygularını anlattı. Programa katılan Nesrin Akbin de heyecanını paylaştı. Nesrin Akbin, ‘’Bu yaşıma kadar ilk defa teleferiğe bindim, çok rahat bir şekilde buraya geldik. Bu etkinliği bize sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum” dedi. Bu bağlamda projede yer almak isteyen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 153 Çağrı Merkezini arayarak detaylı bilgi alabilirler.