İzmit yeni döneme güçlü kadro ile başlıyor

Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, daha güzel bir İzmit için yeni döneme güçlü kadro ile başladıKOCAELİ (İGFA) - 31 Mart Yerel seçimleri sonrası İzmitlilerin güveni ile 2’nci dönemine başlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni yönetim kadrosunu oluşturdu. Bayrak değişiminin gerçekleştiği İzmit Belediyesi'nin yeni ve güçlü kadrosu Dernekler Yerleşkesi’nde tanıtıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Seçimde çok güzel bir slogan kullandık. Kendimize güveni, azmimizi, kararlılığımızı, kente olan bağlılığımızı ve aşkımızı ifade etmek adına ‘Güçlü Meclis Güçlü İzmit Güçlü Belediye’ dedik. İleri, daima ileri dedik. O süreci halkımızın güzel teveccühü ile geçirdik. Halkımız bize bu dönem meclis çoğunluğuyla birlikte güzel bir görevi tekrar daha güçlü bir şekilde tevdi etti. Şimdi bize düşen bundan sonraki süreçte aynı kararlılıkla hatta daha güçlü şekilde, aynı azimle yolumuza devam etmek. Benim de öğrenerek yol aldığım bir süreç oldu. Bilmediklerimi öğrendim, deneyimledim. İyi bir tecrübe dönemi oldu. Benim için iyi bir okul oldu." dedi.

Yeni dönem ustalık dönemi olacağını ifade eden Başkan Hürriyet, "Bu dönem çok daha sistemli, çok daha ciddi, birliktelik ve dayanışmayla, siyaset ve bürokrasinin dengeli olduğu bir dönem olacak. Hizmetlerimizi en kaliteli ve en güçlü şekilde sürdürebilmek için güzel bir zemin hazırlamak, güzel bir kadro oluşumu sağlamak ve bu kadroların birbirlerine ast üst ilişkisi olmaksızın tam bir dayanışma duygusuyla, tamamen kente hizmet etmek gayretiyle hareket etmesini sağlayacak şekilde yeni dönemde güçlü bir kadro hareketi başlatıyoruz" diye konuştu.

“BAYRAK DEĞİŞİMİ”

"Hiçbir arkadaşımın görevden alınıyor gibi bir itibar suikastine uğramasını istemem" diyen Başkan Hürriyet, "O yüzden de bu süreci en hassas şekilde yürütebilmek adına tek tek kendilerine ifade ettim. Allah katında benden yana bir hak varsa helali hoş olsun. Arkadaşlarım da haklarını helal etsin. Görevden alma gibi bir tanım yapılmasını istemiyorum. İnsanlar emek veriyor. Bu bir bayrak değişimi. 2’nci dönemimizde halkımızın bir değişiklik beklentisi var. Hiçbir arkadaşımızı incitmek gibi bir amacımız olamaz. Bu görevlendirmelerin bir performans ölçümü olmadığını, tamamen bayrak değişimi olduğunu belirtmek istiyorum. Pazartesi gününden itibaren yeni görev alacak ve görev değişimi yapacak olan arkadaşlarımızın devir teslim törenleri olacak. Fakat öncesinde 9. Kattan başlayarak motivasyonlarını arttırmak adına güçlü kadromuzla beraber çalışma arkadaşlarımızın elini sıkacağız. Sistemli bir başlangıç yapacağız" dedi.

“AST ÜST İLİŞKİSİ OLMADAN”

"İki siyasi başkan yardımcımız 6 aylık dönemler içerisinde görev alacak" diyen Başkan Hürriyet, "6 ayda bir sürekli değişecek. İlk 6 ay görev alan 2 arkadaşımız, sonraki 6 ayda görevini başka 2 arkadaşımıza devredecek. Tüm arkadaşlarımızın bu görevleri yaparak daha deneyimli hale gelmelerini istiyoruz. Ben de onların yönetme kabiliyetlerini daha rahat gözlemleyebileceğim. Bu konuda pratiklik kazanalım ve iş yürütelim istiyoruz. Meclis üyelerinin arasında da ast üst ilişkisi olmamasını istiyoruz. 5 yılda hepsi bu görevi yapmış olacak. Bu dönem yeni hizmet masaları kuruyoruz. Önümüzdeki süreçte inanç masası kurmak istiyoruz. Tüm ibadethanelere gerekli hassasiyetleri göstermek adına bunun için görevlendirme yapacağız" diye konuştu.

İZMİT BELEDİYESİ'NİN YENİ YÖNETİM KADROSU

Danışmanlar

Siyasi Danışman Çetin Sarıca Teknik Danışman Hakan Yalçın Teknik Danışman Recep Barış Basın Danışmanı Cem Şakoğlu

Başkan Yardımcıları

Sibel Solakoğlu Seyhan Özcan Cem Güler Yaşar Kardaş Lütfü Obuz (İlk 6 ay) Muhammet Ertürk (İlk 6 ay)

Müdürler

Gelirler Müdürü Necati Kaya Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Kıran İşletme ve iştirakler Müdürü Mehmet Ersoylu Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Çubuklu -Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur -Esnaf Masası Sorumlusu Murat Öztürk -Meslek Odası ve Sendika Masası Sorumlusu Cem Serhat Dayanç -Manav Dernekleri Masası Sorumlusu Nurullah Özer Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu / Muhtar Masası Sorumlusu Ümit Yılmaz Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Birol Sağlam Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürü Orhan Marul Koordinasyon İşleri Müdürü Cemal Derya Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa Spor Kurulu: Yusuf Erenkaya, Hakan Ormancı, Mustafa Küçük ve Mehmet Açık Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya Basın ve Yayın Müdürü Sercan Al Emlak İstimlak Müdürü Sinan Karadeniz İmar ve Şehircilik Müdürü Çetin Düzgün İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürü Sevtap Cengiz Ruhsat Denetim Müdürü Reyhan Erbayrak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci Yazı İşleri Müdürü Şaziye Marul Hukuk İşleri Müdürü Melek Akdeniz Zabıta Müdürü Ümit Fındık Özel Kalem Müdürü Ömürhan Yılmaz

Hizmet Masaları

Kuruçeşme Hizmet Masası Sorumlusu Cengiz Özcan Bekirpaşa Hizmet Masası Sorumlusu Erdem Arcan Alikahya Hizmet Masası Sorumlusu Ercan Umutlu Yuvam Hizmet Masası Sorumlusu Murat Özer Köy Hizmet Masası Sorumluları İsmet Kanık, İsmail Akdeniz, Turgay Oruç ve Ali Filiz

SARBAŞ Genel Müdürü Nihat Değer

BEKAŞ Genel Müdürü Ömer Akın

Hakan Özkum