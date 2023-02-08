Kocaeli Gebze’de kar teyakkuzunda!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra Gebze bölgesinde de kışa karşı tüm tedbirlerini aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kar yağışına karşı hazır kıta olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilk kar tanesinin düşmesi ile birlikte çalışmalarına başladı. Kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde kışa karşı tüm tedbirlerini alan ekipler, Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze’nin kırsal mahallerinde de herhangi bir sorun yaşanmaması için 24 saat kesintisiz karla mücadele hizmeti veriyor.

Büyükşehir, merkezin yanı sıra tüm ilçe ve kırsal mahallelerde sorunsuz bir kış dönemi geçirilmesi için gerekli tüm önlemleri aldı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma içerisine giren ekipler, vatandaşların rahat ve huzurlu bir kış dönemi geçirmesini sağlayacak. Bu bağlamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, araçları ve tam kadro personeliyle teyakkuz halinde.

24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de karla mücadele dört koldan başladı.

Gebze’de kar yağışının etkili olmaya başladığı saatten itibaren ekip ve ekipmanlarıyla karla mücadele çalışmalarına başlayan Büyükşehir, 2 vardiya halinde 24 saat süreyle Gebze bölgesinde sorumluluk alanlarında görev yapıyor. Koordineli çalışan ekipler, muhtar ve vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine karın etkili olduğu kırsal mahallelerde yol açma çalışmaları yapıyor.