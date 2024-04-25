Marmarabirlik son dilim ödemeleri yapacak

Sofralık zeytin üreticisinin çatı kuruluşu olan Marmarabirlik, 2023-2024 ürün alım kampanyasının son dilim ödemesini 26 Nisan Cuma günü gerçekleştirecek. Birlik ortaklarına toplam 630 milyon TL ödeme yapacak.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik, bağlı üretici ortaklardan kooperatifler aracılığıyla aldığı ürün bedellerinin yüzde 50’sini kampanya içinde peşin olarak ödemişti. Kampanya başında tüm kooperatif ortaklarına duyurulan ödeme planı çerçevesinde, Marmarabirlik 600 milyon TL tutarındaki son dilim ödemeyi 26 Nisan Cuma günü yapacağını duyururken, 30 milyon TL tutarındaki ana taahhüt aşımı ve beyan fazlası alacakların ise 10 Mayıs tarihinde ödeneceğini açıkladı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, zor koşullarda üreticisine sahip çıkan birliğin bu kampanya döneminde de üzerine düşeni yaptığını belirterek, ortaklarına günü gününe ürün bedellerini ödendiğini anımsattı.

Önceliklerinin alınan ürünü piyasa koşullarında satıp, paraya çevirmek olduğunu kaydeden Asa, "Fedakarlık yalnızca Marmarabirlik’ten beklenmemelidir. 2024 yılında yüksek rekolte beklentisi sebebi ile zor bir yıl olacak, bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekir. Marmarabirlik asla zarar etmemelidir. Zarar ederse üreticisini destekleyemez. Bir yılı değil, geleceği düşünelim” diye konuştu.