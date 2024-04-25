Adıyaman'da evden cephanelik çıktı

Adıyaman’da jandarma ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada çok sayıda silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına altındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir evde çok sayıda silah olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda evde yapılan aramada 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 torna makinesi, 3 yiv-set açma aparatı, 1 metal silah seri numara basma numaratörü, 1 kompresör, 1 mengene, 1 oksijen tüpü ve aparatı, 7 tabancaya ait şarjör, 29 fişek, 2 tabanca gövde ve tetik tertibatı ve tabanca kapak takımı ele geçirildi.

Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, M.Ç., gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.