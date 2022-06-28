Kırklareli TSO'dan TFF üyesi Volkan Can'a 'hayırlı olsun' ziyareti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunduErdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - TFF Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Kırklarelispor Başkanı Volkan Can'a Kırklareli TSO'dan yapılan 'hayırlı olsun' ziyaretine, Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fırat Altıntel ile Nihat Bıyıklı ile Ahmet Eroğlu katıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Volkan Can'a yeni görevinde başarılar diledi.

Uzun yıllar profesyonel futbol oynadıktan sonra 27 yaşında Türkiye'nin En Genç Kulüp Başkanı olarak Kırklarelispor Kulüp Başkanlığı’na seçilen Volkan Can'ın aralıksız 13 yıldır Kırklarelispor Kulüp Başkanlığı görevine devam ettiğine dikkati çeken Başkan Ilık, "Kırklarelisporumuzu yönetimiyle birlikte devraldığı 2009 yılında, kulübümüzü Süper Amatör Lig’de ilk sezonda Şampiyon yaparak TFF 3. Lig’e, 3. Lig’deki ilk sezonda da Şampiyon yaparak TFF 2. Lig’e çıkartma başarısı gösterdi. Kırklarelisporumuz, o günden bu yana 2. Lig’de başarı ile mücadele ediyor. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanlığını 2019 yılından itibaren sürdüren Başkanımız, Kırklareli ASKF’de 2017-2021 yılları arası 3 yıl süre ile Üst Kurul Delegesi olarak görev yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu yeni yönetiminin yaptığı görev dağılımı ile 2. ve 3. Lig Kulüpleri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. Kendisine bu görevinde başarılar dilerim” diye konuştu.