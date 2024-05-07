Turunç Masa'da rekor memnuniyet

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, nisanda yüzde 93.3 memnuniyet oranına ulaştı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, halkla ilişkiler, yönetişim ve iletişim projesi olarak Turunç Masa’yı Kasım 2014’te uygulamaya aldı. Çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle kuruluşundan bu yana ilçe sakinlerinin istek, öneri ve şikayetlerini çözüme kavuşturan Turunç Masa, nisan ayında 15 bin 182 başvuru aldı.

Başvuruların yüzde 82.8’i 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden alınırken başvuruların yüzde 12.5’i web, mail, sosyal medya kanalıyla iletildi. Nisan ayında en yoğun başvuru Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce alındı. Müdürlük, 615’i evde bakım hizmeti olmak üzere 2 bin 419 başvuruya cevap verdi. Turunç Masa’ya en çok başvuru ise Güzeloba Mahallesi’nden geldi. Bin 67 mahalle sakini nisan ayında istek, öneri ve şikayet için Turunç Masa’yla iletişime geçti. İlçe sakinlerinin başvurularını çözüme kadar takip eden Turunç Masa, nisanda yüzde 93.3 memnuniyet oranına ulaştı.